Проблемы ВВП обусловлены негативами в сельском хозяйстве

Основными причинами замедления роста валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-ноябре 2007 года остаются негативная ситуация в сельском хозяйстве, замедление роста промышленного производства и увеличение сравнительной базы.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН выразил эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

Он отметил, что объемы производства в сельском хозяйстве сократились (-5.2% за 11 месяцев против аналогичного периода прошлого года) за счет неурожая зерновых и других сельскохозяйственных культур.

Также, по словам Д.БОЯРЧУКА, замедляется промышленное производство, в основном, за счет металлургии (стабилизация мировых цен на металлы) и пищевой промышленности (сокращение поступления продукции растениеводства на переработку). В то же время, промышленный сектор поддерживает значительные темпы роста благодаря машиностроению, где наблюдается рекордный (28% за 11 месяцев) прирост за счет инвестиционного спроса.

По словам эксперта, негативные тенденции в с/х и металлургии компенсируются восходящей динамикой в строительстве (+11.3%), транспорте (+7.2%) и торговле (+17.4%). Строительство ускоряется как за счет инвестиционного спроса со стороны промышленного сектора, так и за счет строительства частного жилья. Торговля развивается благодаря сильной динамике в промышленности (оптовая торговля) и как следствие высокого потребительского спроса (розница). Транспорт также растет на основе увеличения грузоперевозок (рост промышленности) и пассажироперевозок (рост частного потребления), отметил эксперт.

Д.БОЯРЧУК сообщил, что, по прогнозам Центра социально-экономических исследований «CASE Украина», до конца года темпы роста ВВП сократятся до 7%.

Напомним, Министерство экономики Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2007 году на уровне 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост ВВП Украины в ноябре 2007 года составил 6,9%, в январе-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, - 7,2%.

Госкомстат отмечает, что рост ВВП в январе-ноябре состоялся, в основном, за счет увеличения валовой добавленной стоимости в торговле на 17,4%, перерабатывающей промышленности - на 12,9%, строительстве - на 11,3%.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета Украины на 2007 год Кабинет Министров исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%, рост ВВП - на уровне 5,8%. В ноябре банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 6,8% и ухудшил прогноз инфляции - до 11,5%

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году - с 4,6% до 5,4%, при этом ухудшив данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.