Янукович поздравил медиков с 90-летием со дня основания санслужбы
15:15, 13 октября 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил медиков с 90-летием со дня основания санитарно-эпидемиологической службы.
Янукович поздравил медиков с днем основания санэпидемслужбы
Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.
По словам Президента, санитарная служба играет важную роль в процессе начатой модернизации системы здравоохранения.
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"Решая сложные и многогранные задачи по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения, вы продолжаете высоко нести профессиональное звание санитарного врача. Ценю ваш самоотверженный труд, профессионализм и готовность прийти на помощь", - подчеркнул Янукович, обращаясь к персоналу СЭС.
Он пожелал медикам крепкого здоровья, счастья, благосостояния и новых свершений на благо народа Украины.
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