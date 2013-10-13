Сегодня в Украине отмечают День художника

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Ценю ваш вдохновенный труд, направленный на духовное обогащение общества, завоевание достойного места нашего государства на международной культурной арене, где вы успешно демонстрируете свое безукоризненное мастерство и яркую самобытность», - отметил Президент.

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По его словам, свершения многих отечественных художников неразрывно связаны с Национальным союзом художников Украины, который ныне отмечает свой 75-летний юбилей. Как одна из самых авторитетных организаций в стране Союз объединяет тысячи деятелей в различных видах изобразительного искусства, способствует их творческому росту и защищает право на надлежащие условия для плодотворной работы.

Янукович пожелал художникам крепкого здоровья, семейного благополучия и неисчерпаемых сил и вдохновения.