Ежегодно 20-30 тысяч украинцев попадают в СИЗО - СМИ

По информации «Зеркало недели. Украина» со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса (УПК) количество арестованных граждан уменьшилось более чем вдвое. Загрузка следственных изоляторов по состоянию на сентябрь 2013 года снизилась до 22% с 35% в марте текущего года, что обусловлено требованиями ст.183 УПК к судье при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей предложить залог.

На 21 августа 2013 года без обвинительного приговора под стражей содержалось свыше 10 тыс. человек, что на 4 тыс. человек меньше, чем на 18 марта текущего года. За девять месяцев 2013 года в связи с оправдательными приговорами и закрытием уголовных дел на свободу вышли 45 человек.

С 2005 года по 21 августа 2013 года в следственных изоляторах умерло более 1350 человек. В 23% случаев смерть наступила в результате сердечно-сосудистых заболеваний, 21% — от заболеваний легких, 20% - по причине СПИД и ВИЧ-инфекций, 12% - от заболеваний мозга, 5% - в результате суицида, 4,5% - от заболеваний нервной системы.

Также согласно оценкам издания, после принятия нового УПК изменилась структура распределения расходов на содержание СИЗО. Так, расходы на зарплату и содержание военнослужащих СИЗО повысили до 75% с 60%, в то время как расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей снизили до 15% с 20%, на питание арестантов — 5% с 10%.