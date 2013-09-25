Дрыжак в тюрьме чувствует себя "как дома" - СМИ

«Его камера — недалеко от бани. Так вот, когда ведут других подследственных в душ, то приходится проходить мимо камеры с этим арестантом, так вот некоторые, особо матерые арестованные, бьют по двери камеры Дрыжака, выкрикивая ругательства в его адрес. Мы таких, конечно, наказываем. Насколько я знаю, Дрыжак живет в камере с еще одним экс-ментом", - рассказал «Сегодня» один из сотрудников николаевского управления тюремной службы.

По его словам, Дрыжак в тюрьме чувствует себя "как дома". "Смотрит телевизор, читает, подавленным не выглядит, такое впечатление, будто у себя дома. Хоть он и не считается каким-то особо опасным по нашим критериям, но сотрудникам николаевского СИЗО дано распоряжение без необходимости с ним не общаться — что в целях безопасности арестанта и тюремщиков», — рассказал тюремщик. Официально в ГПТС этого не опровергают.

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Как сообщал УНИАН, завтра в Николаеве начнутся заседания по делу об избиении и изнасиловании милиционерами 29-летней продавщицы из Врадиевки Ирины Крашковой.

*Справка УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжелых телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Полищук и егерь Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой сообщение о новом подозрении. Их действия переквалифицированы на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение законченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью сокрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда должностных преступлений.

За укрывательство обстоятельств происшествия задержаны уволенный по приказу министра начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Кудринский, задержанный по подозрению в укрывательстве материалов дела о "врадиевских насильниках".