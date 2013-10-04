Экс-начальник СИЗО продержал заключенного на 45 суток дольше, чем положено

Прокуратура Вольнянского района Запорожской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника СИЗО Управления государственной пенитенциарной службы Украины в области по статье "Служебная халатность".

"Бывший руководитель СИЗО, нарушив требования Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также других нормативно-правовых актов, не освободил из-под стражи заключенного, срок содержания которого истек. Заключенного незаконно удерживали в учреждении 45 суток, чем нарушили его конституционное право на свободу", - сообщили Комсомольской правде в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Так как это произошло во время перехода на новое уголовное процессуальное законодательство, то экс-начальник не вник в его суть и держал заключенного согласно старым правилам.