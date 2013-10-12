В Кременчуге "заминировали" горисполком
12:54, 12 октября 2013Общество
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Сегодня с утра в дежурную часть Кременчугского городского управления милиции (Полтавская обл.) на телефон 102 с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина и заявил, что горисполком заминирован.
В Кременчуге неизвестный сообщил о заминировании горисполкома
Как сообщили УНИАН в пресс-службе кременчугской милиции, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы городских райотделов, кинолог со служебной собакой, представители службы по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры города.
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В связи с тем, что сегодня выходной день, кроме охраны, из помещения никого эвакуировать не пришлось.
Милиционеры проводят обследование помещения и парралельно занимаются поисками человека, который сообщил о заминировании.
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