В Кременчуге "заминировали" горисполком

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кременчугской милиции, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы городских райотделов, кинолог со служебной собакой, представители службы по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры города.

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В связи с тем, что сегодня выходной день, кроме охраны, из помещения никого эвакуировать не пришлось.

Милиционеры проводят обследование помещения и парралельно занимаются поисками человека, который сообщил о заминировании.