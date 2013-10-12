Ранивший вице-консула РФ в Панаме оказался гражданином Украины - СМИ

Нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова могло стать актом мести, считает российский посол в этой стране Алексей Ермаков.

"В уме, одурманенном наркотиками, могла созреть такая идея, и я этого не исключаю", - прокомментировал Ермаков РИА Новости инцидент с российским дипломатом, которого ранил украинский гражданин.

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Манилов был ранен ножом на стоянке Международного бизнес-центра, в котором расположено и посольство России. Полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего - гражданина Украины.

По словам посла, полиция уже ведет расследование происшедшего, а после проведенной операции пациент пришел в себя, общается с родственниками и сотрудниками посольства, однако врачи пока затрудняются прогнозировать, когда его выпишут из больницы. "Здоровью его ничего не угрожает", - сказал Ермаков.

Глава дипмиссии отметил, что сразу после ранения сотрудника был на месте преступления, там были лужи крови, а длина лезвия ножа, которым ранили дипломата, была не менее 10 сантиметров. "Украинский гражданин ранее обращался в консульский отдел посольства России, было видно, что он неадекватен, просил 3-5 тысяч долларов, видимо, это наркотическое опьянение, что будет проверено", - сказал Ермаков. В Панаму украинец прибыл 1,5-2 месяца назад как турист.

Ермаков сообщил также, что после инцидента посольство обратилось к местной полиции и МИД с просьбой усилить охрану диппредставительства.

Вице-консул РФ в Панаме Евгений Манилов был ранен ножом на парковке Международного бизнес-центра в Панаме, в котором расположено находится посольство России. Полиции удалось сразу же задержать нападавшего. В настоящее время ведется расследование происшествия. Посольство России обратилось в аргентинский МИД, а также в полицию с просьбой усилить охрану диппредставительства.