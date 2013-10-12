В Панаме подрезали вице-консула России

По предварительной информации, дипломату было нанесено ранение ножом. Сейчас он доставлен в госпиталь, о его состоянии не сообщается, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Дипломат находился на стоянке для автомашин Международного бизнес-центра Панамы в сопровождении еще двух человек, когда к нему подбежал молодой человек и нанес удар на глазах у многочисленных очевидцев.

Местное издание Critica информирует, что полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего при помощи охранников здания. О мотивах преступления информации пока нет.