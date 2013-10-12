В Панаме подрезали вице-консула России
03:31, 12 октября 2013Мир
2601 0
Вице-консул России в Панаме был ранен в пятницу в результате нападения в столице страны
Полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего / Фото : netbespredelu.ru
По предварительной информации, дипломату было нанесено ранение ножом. Сейчас он доставлен в госпиталь, о его состоянии не сообщается, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По теме: Смертник подорвал себя на границе Украины с РФ, ранены двое пограничников
Дипломат находился на стоянке для автомашин Международного бизнес-центра Панамы в сопровождении еще двух человек, когда к нему подбежал молодой человек и нанес удар на глазах у многочисленных очевидцев.
Местное издание Critica информирует, что полиции удалось по горячим следам задержать нападавшего при помощи охранников здания. О мотивах преступления информации пока нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter