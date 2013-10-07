Эксперт рассказал, как отразится на курсе доллара кризис госфинансов в США

Об этом радиостанции «Голос Столицы» рассказал эксперт финансовых рынков Андрей Блинов.

«Нынешний американский кризис показывает как минимум одно преимущество Украины перед Америкой. У нас такой кризис невозможен в том плане, что у нас автоматически вступает в силу норма Бюджетного кодекса о том, что 1/12 расходов прошлого бюджетного года переносится на январь нового года. Грубо говоря, мы же каждый второй год не вовремя принимаем бюджет в Украине. Но в январе идёт 1/12 расходов прошлого года. По крайней мере, пусть это далеко не американские деньги, но бюджетники их получают», - говорит Блинов.

По мнению эксперта, если бюджетный кризис продлится не более одной-двух недель, скорее всего, глобальных потрясений для мировых рынков не будет.

«В противном случае Америке, пусть это будет даже формальный шаг, нужно будет объявить технический дефолт. Есть прогнозы многих аналитиков, что после этого оценка американских активов в мире снижается минимум на 10%. Что это значит для простых людей? Это хотя бы означает то, что курс доллара может упасть на 10%. Понятно, что это не экономический закон, но двигают ожидания. И если за несколько дней вдруг курс доллара снижается на 10%, это может очень сильно двинуть спекулятивные факторы», - отметил он.

По его словам, если бюджетный кризис затянется, то будут очень сильные колебания стоимости американского долга, который за последний год почти вдвое подорожал.

«И, по большому счёту, владельцы этих бумаг могут задуматься о том, сильно ли надёжные активы они держат. Кстати, с очень большой вероятностью, значительная часть золотовалютных резервов вложена именно в американские облигации казначейства», - отмечает Блинов.