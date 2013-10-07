В Крыму утром горел жилой дом, десятки жителей отселены

Огонь вспыхнул в 04.04 в трехэтажном жилом доме на 34 квартиры. Пожар уничтожил и повредил около 750 квадратных метров кровли. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: В Севастополе во время пожара в общежитии погибло двое людей

Из дома временно отселено 65 человек.В результате пожара огнем уничтожено и повреждено около 750 кв. м кровли. Жертв и пострадавших нет.

В 06.57 подразделениями ГСЧС Украины пожар был локализован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в АР Крым.