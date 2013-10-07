В Крыму утром горел жилой дом, десятки жителей отселены
08:20, 07 октября 2013Общество
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Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в трехэтажном доме в крымском поселке Мисхор, из здания временно отселили 65 человек.
Крупный пожар произошел в жилом доме в Крыму
Огонь вспыхнул в 04.04 в трехэтажном жилом доме на 34 квартиры. Пожар уничтожил и повредил около 750 квадратных метров кровли. Жертв и пострадавших нет.
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Из дома временно отселено 65 человек.В результате пожара огнем уничтожено и повреждено около 750 кв. м кровли. Жертв и пострадавших нет.
В 06.57 подразделениями ГСЧС Украины пожар был локализован. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в АР Крым.
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