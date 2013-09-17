В Севастополе во время пожара в общежитии погибло двое людей

Сегодня, в 05:22, в Службу спасения "101" Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе поступило сообщение о том, что в Ленинском районе города возник пожар, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на место вызова направлены 1 и 2 отделения Государственной пожарно-спасательной части №1 Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе. По прибытии было установлено, что горит общая кухня на 3-м этаже общежития. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших.

Пожар площадью 70 кв м локализован в 06:06. Ликвидация пожара продолжается.

Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения.