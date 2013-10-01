В Черновицкой области горела школа ХІХ века

В ночь с понедельника на вторник, около 03:20, загорелась школа в г. Вижница Черновицкой области.

Об этом сообщает Госслужба ЧС Украины.

В школе загорелся чердак общей площадью около 400 м2.

Школа трехэтажная, двухкорпусная. Первый корпус построили в 1870 году, второй корпус - в 1968 году. В ней обучается около 610 учеников.

Пожар был локализован около 7:00. В 09:10 огонь окончательно потушили. Жертв и пострадавших нет.