В Черновицкой области горела школа ХІХ века
09:56, 01 октября 2013Общество
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Пожар тушили почти 6 часов.
Пожар начался на чердаке. Фото: УНИАН
В ночь с понедельника на вторник, около 03:20, загорелась школа в г. Вижница Черновицкой области.
Об этом сообщает Госслужба ЧС Украины.
В школе загорелся чердак общей площадью около 400 м2.
Школа трехэтажная, двухкорпусная. Первый корпус построили в 1870 году, второй корпус - в 1968 году. В ней обучается около 610 учеников.
Пожар был локализован около 7:00. В 09:10 огонь окончательно потушили. Жертв и пострадавших нет.
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