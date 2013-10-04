Зарплата украинских учителей - одна из самых низких в мире

Об этом сообщает портал bigmir)net, который ко Дню учителя (отмечается в Украине 6 октября) сравнил статданные о зарплате украинских педагогов и их коллег из других стран.

Как отмечается в сообщении, учителя в Украине зарабатывают около 300 долларов в месяц. Меньше ценят труд педагогов только в Индонезии. Проанализировав данные статистики, оказалось, что даже в России нижний порог зарплат педагогов в школах на 600 грн выше, чем в Украине, а максимальный уровень зарплат превышает украинский более чем в два раза.

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По данным Государственной службы статистики, сфера образования находится в пятерке самых низкооплачиваемых отраслей в Украине. Так, средняя зарплата в отрасли в августе 2013 года составила 2 542 грн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 440 грн.

Украинские учителя и сами рассказали о своем заработке. По данным опроса сайта mojazarplata.com.ua более 7 600 украинских педагогов, их минимальная месячная зарплата - 2400 грн, а максимальная - до 4300 грн. Это до вычета налогов - 18%. "На руки" учителя получают в среднем от 1970 до 3500 грн.

При этом, по данным Калькулятора зарплаты в Украине, 78% респондентов недовольны своей зарплатой.

*** Данные о зарплатах учителей взяты из отчета Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Госслужбы статистики Украины и Федеральной Службы статистики Российской Федерации, сайта Mojazarplata.com.ua. Для вычислений брался минимальный и максимальный уровень зарплаты преподавателей в сфере среднего образования во всех странах, кроме России и Украины. Для России взяты данные по средней зарплаты в стране в федеральном (максимальный уровень) и муниципальном (минимальный) образовании. Данные по Украине основаны на отчетах Госслужбы статистики и результатах Калькулятора зарплат Wageindicator сайта Mojazarplata.com.ua.