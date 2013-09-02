СМИ: Ученые возмущены образовательными "экспериментами" Табачника (видео)

В 2018 году в Минобразования собираются ввести профильное образование.

Согласно ему, в десятом и одиннадцатом классах останется только шесть обязательных предметов: математика, иностранный язык, природоведение, украинский язык и литература, история Украины и всемирная, а также физкультура. Все остальное ученики выбирать самостоятельно, сообщает ТСН.

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"Вы увлекаетесь украинской литературой и историей Украины - у вас будет шесть уроков, а физики два", - пояснил глава Минобразования Дмитрий Табачник.

Из-за физики профильное обучение и начали критиковать. Украинские ученые написали министру Табачнику открытое письмо: "Вы воспитываете нацию невежд - не может быть такого, чтобы физика не вошла в перечень "обязательным предметов", - возмутились ученые.

"Просто больше часов на какой-то предмет при отсутствии базы, технологии и т.д. - это также будет профанация профильного обучения", - считает заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

Некоторые называют профанацией и другое нововведение Министерства образования. В этом году все пятиклассники обязательно должны изучать второй иностранный язык на выбор. Официально это называется новым государственным стандартом .

"Новый стандарт вступает в силу с первого сентября, а выполнять этот стандарт некому", - сетует заместитель директора общеобразовательной школы Инна Нестоитер.

Однако чиновники отрицают нехватку кадров и отчитываются о том, что большинство украинских школьников вторым иностранным выбрали немецкий и русский.