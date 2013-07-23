МОН анонсировал кардинальные изменения в школьном образовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 июля в Житомире сообщил участникам общественных слушаний по вопросам профильной учебы заместитель министра образования и науки Украины Борис Жебровский.

По его словам, последние три года в образовании Украины происходят кардинальные изменения - это уже не изменение системы оценивания или же срока учебы, а самого содержания процесса получения образования.

«В частности «Концепция профильной школы», которая будет утверждена на коллегии Министерства образования и науки Украины 27 августа, предусматривает существенные изменения в структуре общего среднего образования. Так, базовое среднее образование будет заканчиваться после 9-го класса, дальше – ученики будут иметь право выбора определенного направления, которое станет заодно и подготовкой их к получению будущей профессии», - отметил заместитель министра.

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«Вместо 16-ти учебных предметов обязательными для изучения будут шесть-восемь, причем из 36-ти часов в неделю 18 будут отводиться на изучение профильных дисциплин. В случае же, если ученик не определился с направлением или в учебном заведении возникают трудности по воплощению новых подходов, – есть возможность оставить все без изменений», – проинформировал Жебровский.

Он уточнил также, что новая реформа будет основываться на трех компонентах: новое содержание образования, новые технологии и «новый» учитель. Так, в соответствии с разработанными Правительством стандартами, Министерство образования и науки разработало соответствующие программы.

В частности, по словам Жебровского, в будущем правительство планирует широко вводить в системе образования профильную учебу, направленную на обретение старшеклассниками навыков самостоятельной научно-практической, исследовательско-поисковой деятельности, развитие интеллектуальных, психических, творческих качеств школьников, стремление к саморазвитию и самообразованию.

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Он отметил, что проект концепции предусматривает возможность самостоятельно избирать старшеклассниками то направление и те предметы, которые для них являются интересными и необходимыми в дальнейшей учебе и работе. «Это позволит уменьшить чрезмерную нагрузку на учеников, а также поможет определить профессиональное направление старшеклассников", - уточнил представитель министерства.

Жебровский подчеркнул: «Мы должны активнее вводить новейшие технологии, вносить новое содержание в систему образования. Наша обязанность — переучить учителей, потому что сегодня свыше 28% педагогов не умеют даже включить компьютер. Учителя же должны понимать, что за профильной учебой будущее».

В целом, сказал он, реформа образования в Украине направлена на то, чтобы в будущем в государстве появились специалисты значительно выше, чем сейчас, квалификации и уровня профессиональных знаний.

Заместитель министра уточнил, что изменения ожидают и дошкольное образование - речь идет о расширении сети дошкольных заведений.