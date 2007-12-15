Звягильский: Если шахту Засядько закрыть, метан скопится в центре Донецка

В случае прекращения всех работ и закрытия шахты имени Засядько через год-два метан во взрывоопасной концентрации скопится под Донецком, предостерегает председатель Совета арендаторов шахты имени Засядько, народный депутат Ефим Звягильский. «Тогда пол-Донецка — весь Киевский район — окажется просто сидящим на бомбе», — сообщил он в своем эксклюзивном интервью газете «Зеркало недели».

«Мы включенными вентиляторами и ведением горных работ обеспечиваем безопасность не только под землей, — пояснил он. — Если закрыть шахту, мы, можно сказать, получим второй Чернобыль». Звягильский отметил, что существуют специальные расчеты профильных институтов, подтверждающие его опасения.

Метан во взрывоопасной концентрации обязательно скопится и на поверхности, уверен Звягильский. «Это будет в подвалах домов, и не где-то на окраинах, а здесь, в центре города. «Донецк-Сити» знаете? Он стоит прямо на выходе нашего песчаника», — напомнил депутат.

Звягильский подчеркнул, что нет проблемы шахты имени Засядько, есть проблема угольной промышленности: «Через нас прошли все приборы безопасности, которые используются сегодня в этой отрасли. Сегодня, по сути, наша шахта является научно-производственным объединением. Любая опасность, наличествующая в горнодобывающей деятельности, у нас присутствует. Но усилий одной шахты явно недостаточно. Этот случай показал: здесь должна работать академическая наука, а за ней уже пойдет отраслевая».

Он также сообщил, что для обеспечения безопасности дотации нужны не столько шахте, сколько отраслевым институтам и академической науке: «Расследование причин аварии показало, что в отрасли недостаточно квалифицированных экспертов. Что дальше с наукой будет — неизвестно. Вот сюда бы направить вложения».

Ефим Звягильский подчеркнул, что поддерживает решение о закрытии аварийного пласта шахты: «Мы прекрасно понимаем такую необходимость, потому что нельзя больше посылать людей под землю, не обеспечив их безопасность».

При этом он отметил, что есть другие пласты, не вызывающие опасений, поэтому предприятие будет работать дальше: «Такой флагман, как шахта имени Засядько, будет жить и обеспечивать энергетическую независимость Украины».