Аналитики считают, что рост гривневых депозитов подтолкнет экономику Украины

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал экономист швейцарского института экономики Михаэль Ламла, сообщает РБК-Украина. Также, по мнению эксперта, спад спроса на доллары оказывает стабилизирующее влияние на валютный рынок и курс гривны.

По мнению эксперта, если рядовые украинцы отдают предпочтение гривне - это свидетельство уверенности в ее стабильности.

"Прирост банковских депозитов в гривне может быть интерпретирован как хороший знак, - говорит Михаэль Ламла, - это значит, что люди хотят держать деньги в Украине. Если деньги удерживаются в стране, они идут на инвестиционные цели. Это стимулирует экономический рост в стране".

Также эксперт отметил, что рост спроса на национальную валюту - яркое свидетельство того, что страна и ее денежная единица инвестиционно привлекательны.

"Если граждане выбирают национальную валюту, они уверены, что получат от этого определенную выгоду. Высокий спрос на денежную единицу страны свидетельствует о том, что люди хотят инвестировать в эту страну. И если они это делают - экономика страны только выигрывает", - сказал швейцарский экономист. Комментируя прирост долгосрочных депозитов в украинской банковской системе, Михаэль Ламла сказал, что это является свидетельством уверенности людей в долгосрочной перспективе.

По данным Национального банка Украины, объем гривневых депозитов за семь месяцев 2013 года выросли на 25,4% и превысил отметку 230 млрд грн. Улучшается и срочная структура вкладов - доля долгосрочных депозитов увеличилась на 4,5 %, превысив 39% депозитного портфеля банков.