ООН заключила соглашение с Национальной Ассамблей инвалидов Украины

Координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ и председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, стороны договорились взаимодействовать в сфере защиты прав инвалидов, содействовать их социальной интеграции и повышать уровень общественной информированности о проблемах этой категории населения.

Меморандум отражает стремление совместными усилиями добиваться подписания и ратификации Украиной Конвенции о правах инвалидов, которая призвана защитить интересы 650 млн. лиц с ограниченными возможностями. По официальным данным, в Украине насчитывается около 2,5 млн. инвалидов.

Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т.д. Конвенция не закрепляет новых прав инвалидов. Она указывает пути реализации уже существующих общепризнанных прав человека.

Конвенция была одобрена в декабре 2006 года и вступит в силу на 30-й день после сдачи на хранение Генеральному секретарю ООН 20-й ратификационной грамоты. Пока ее подписали 118 государств, а ратифицировали всего 12.

На пресс-конференции в Киеве, посвященной подписанию Меморандума, состоялась также презентация Конвенции, изданной азбукой Брайля.

Первые 100 комплектов Конвенции будут распространены среди информационных центров для людей с плохим зрением.

Выступая на пресс-конференции, Ф.О`ДОННЕЛЛ подчеркнул, что вопросы интеграции в общество людей с особыми потребностями и изменение отношения общества к таким людям являются крайне актуальными.

«Я уверен, что лишь совместными усилиями, объединившись вместе с Национальной Ассамблей инвалидов Украины и другими общественными организациями, и при поддержке ответственных государственных учреждений можно добиться существенного прогресса в интеграции инвалидов Украины во все сферы жизни», — заявил представитель ООН.