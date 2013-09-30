В Украине собираются штрафовать за обман в декларации о доходах

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации рекомендаций Европейской комиссии в сфере государственной антикоррупционной политики”.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером 3312.

Этим проектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера влечет за собой наложение штрафа от 10 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» в части закрепления правила о возможности сообщать о коррупционных правонарушениях анонимно. При этом предусмотрено, что сообщение о коррупционном правонарушении может быть осуществлено без указания авторства (анонимно) и подлежит обязательному рассмотрению.

Также предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины в части увеличения штрафов. Предусматривается, что суд может применить к юридическому лицу штраф в размере от 10 тысяч до 150 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в действующем - от 5 тысяч до 75 тысяч - УНИАН).

Предусмотрено, что злоупотребление своими полномочиями аудитором, нотариусом, оценщиком, другим лицом, которое не является государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного управляющего, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи (во время исполнения этих функций), с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, если это нанесло существенный ущерб охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц, карается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица, лица преклонных лет или повторно, карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время в законодательстве за эти нарушения предусмотрены штрафы.

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Законопроектом предусмотрено, что предложение или обещание служебному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду за совершение или несовершение служебным лицом в интересах того, кто предлагает или обещает неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения караются штрафом от 250 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов, или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Предлагается внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которыми предусмотрено, что информация в отношении юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками органам доходов и сборов по их письменному требованию:

относительно наличия банковских счетов;

относительно сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в связи с проведением проверки.

Также законопроектом предлагается, что органы доходов и сборов при проведении проверки достоверности указанных в декларации сведений имеют право получать от государственных органов, органов власти Крыма, органов местного самоуправления, других юридических лиц публичного права и предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности информацию или копии необходимых документов относительно указанных сведений.