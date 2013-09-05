Украине предлагают увеличить штраф за обман в декларациях до 17 тысяч гривен

Аналитики Transparency International советуют Украине предусмотреть большую ответственность за совершение коррупционных действий в законопроекте о внесении изменений в законодательство по усовершенствованию правового регулирования в сфере предотвращения и противодействия коррупции, который был подготовлен Министерством юстиции в августе 2013 года во исполнение рекомендаций экспертов Европейской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в Transparency International.

В организации отмечают, что анализ нового антикоррупционного законопроекта выявил ряд коррупционных рисков. “Эти риски могут свести на нет все позитивные результаты проекта закона, если текст будет принят в нынешней редакции”, - считают в Transparency International.

Эксперты отмечают, что большим плюсом законопроекта является введение ответственности за недостоверные сведения, указанные в декларациях о доходах, однако считают, что это может обернуться и минусом, ведь штраф в размере всего 425 грн позволяет должностным лицам уплатить его и скрыть миллионы гривен.

«Мы предлагаем увеличить размер штрафа таким образом, чтобы он был адекватным правонарушению, то есть от 300 до 1000 необлагаемых минимумов (5100 - 17000 грн)», - подчеркнула старший аналитик по вопросам антикоррупционной политики Transparency International Украины Наталия Ковальчук.

Кроме того, функция финансового контроля за декларациями, которая в настоящее время возложена на специальные подразделения в органах власти, будет передана Министерству доходов и сборов. По мнению общественных экспертов, это позитивное нововведение, ведь Миндоходов имеет доступ к налоговым декларациям служащих, отслеживает фискальные платежи и имеет все необходимы полномочия и ресурсы для такого контроля. «Антикоррупционные подразделения органов власти не могли бы эффективно осуществлять контроль за декларациями госслужащих. Ведь эти подразделения фактически зависят от руководства органов власти, при которых они и созданы”, - объяснила Ковальчук. По ее мнению, здесь очевидный конфликт интересов. “Но и сами работники Миндоходов подпадают под декларирование, поэтому возникает вопрос – каким образом будет решен этот конфликт», - добавила она.

Аналитики Transparency International Украина отмечают, что пока не определена методология, по которой будет осуществляться контроль за декларациями и тому подобное.

Результаты анализа законопроекта Transparency International Украина направила для учета Министерству юстиции и Кабинету министров Украины, а также предоставила его экспертам делегации Европейской комиссии, которые находятся сейчас в Киеве. Transparency International Украина призывает обратить на это внимание оценочную миссию ЕС, которая находится с 2 по 6 сентября 2013 года в Киеве с целью анализа прогресса выполнения I фазы Плана действий относительно либерализации ЕС визового режима для Украины.