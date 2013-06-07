Янукович подписал закон об антикоррупционной политике

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики».

Законом предусмотрено определить механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определения институтов, ответственных за осуществление контроля над соблюдением законодательства относительно урегулирования конфликта интересов.

Предложенные изменения направлены на усовершенствование положений Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» по результатам мониторинга его практического применения, касающихся правового регулирования: ограничений относительно совместной работы близких лиц; ограничений относительно лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; ограничений относительно лиц, которые уволились с должностей или прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления; проведение специальной проверки относительно лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; механизма проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов или проектов нормативно-правовых актов.

Также законом предлагается усовершенствовать механизмы обнародования сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера; защиты лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях; внесения сведений в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него.

Кроме того, законом предусмотрено детализировать форму декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с целью обеспечения возможности выявления на ее основании конфликта интересов.