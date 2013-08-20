Прокуратура установила, кто из милиционеров "проспал" побег Мельника
Прокуратура установила круг лиц из числа милиционеров, которые не предприняли действий для предотвращения побега Мельника.
Сотрудники прокуратуры установили круг лиц из числа сотрудников милиции, которые не предприняли адекватных действий для предотвращения побега бывшего ректора Национального университета налоговой службы Петра Мельника.
По теме: Эксперты считают, что Мельник имел множество вариантов для побега
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, заметив, что в ходе расследования установлено, что сигнал тревоги с браслета Мельника поступал на пульт мониторингового центра по меньшей мере трижды.
В свою очередь в пресс-службе Киевской областной прокуратуры сообщили, что следствие продолжается и в настоящее время проводятся необходимые следственные меры, о результатах которых пообещали проинформировать.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.
Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.
12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.
14 августа он был объявлен в международный розыск.