Группа «Приват» продала «Евраз Групп» 50% акций Южного ГОКа

Группа «Приват» продала «Евраз Груп» 50% акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат». Об этом сообщается в совместном заявлении Группы «Приват» и компании Lanebrook Limited (основной акционер «Евраз Груп»), переданном УНИАН пресс-службой Группы «Приват».

Согласно заявлению, Группа «Приват» и Lanebrook Limited 13 декабря завершили сделку по приобретению компанией Lanebrook следующих активов «Привата»: 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка», 95,57% акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского». Кроме того, группа приобретает доли в ОАО «Коксохимический завод «Баглейкокс» - 93,74% акций, ОАО «Днепрококс» – 98,65% акций и ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод» – 93,83% акций.

В заявлении сообщается, что Группа «Приват» продала Lanebrook 50% акций Южного ГОКа. При этом отмечается, что с инвестиционной стратегией в отношении ЮГОКа Lanebrook Limited определится позднее.

Как сказано в заявлении, за приобретенные активы Lanebrook заплатит «Привату» 1 млрд. долл. наличными и передаст 34,5 млн. GDR (генеральных депозитарных расписок - УНИАН) «Евраз Груп».

Как сообщал УНИАН, за 5 предприятий Группы «Приват», без учета ЮГОКа, “Евраз Груп” намерена заплатить 2-2,2 млрд. долл. Об этом сообщается в официальном комментарии “Евраз Груп”.

*** 11 декабря крупнейшая российская металлургическая компания «Евраз Груп С.А.» заявила о приобретении ряда горнодобывающих и металлургических активов в Украине.

Все указанные предприятия входят в группу «Приват», принадлежащую основным акционерам крупнейшего на Украине ПриватБанка Геннадию БОГОЛЮБОВУ и Игорю КОЛОМОЙСКОМУ.

Справка УНИАН. Производственная мощность горно-обогатительного комбината «Сухая балка» составляет 3,75 млн. тонн аглоруды в год, Днепропетровского металлургического завода им. Петровского» - 1,8 млн. тонн чугуна и 1,23 млн. тонн стали в год.

Общие мощности приобретаемых коксохимических заводов - ОАО "Коксохимический завод "Баглейкокс", ОАО "Днепрококс" и ОАО "Днепродзержинский коксохимический завод" - составляют 3,52 млн. тонн металлургического кокса в год.

«Евраз Груп» - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. Основной акционер: 82,61% акций контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель совета директоров Александр ФРОЛОВ и член совета директоров Александр АБРАМОВ. Выручка по МСФО за шесть месяцев 2007 года - 6,02 млрд. долларов, чистая прибыль - 1,13 млрд. долларов.

Группа "Приват" создана в 1992 г. на основе крупнейшего в Украине ПриватБанка (Днепропетровск). Совладельцы - украинские бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, а также ряд их партнеров. Основные активы группы - крупнейшая украинская нефтяная компания "Укрнафта" (42%), два НПЗ и сеть из более чем 700 АЗС в Украине, миноритарный пакет в компании "Укртатнафта", "Днепроазот", Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Совместно с компанией "Смарт-групп" владеет ОАО "Южный ГОК", совместно с концерном "Приднепровье" Виктора ПИНЧУКА контролирует Никопольский завод ферросплавов. Доля предприятий "Привата" на мировом рынке ферросплавов оценивается в 20%.