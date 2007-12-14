Пятницкий предлагает по поводу ВТО не паниковать

«Мы не отменяем экспортные пошлины. Мы хотим сохранить за собой, как и другие члены ВТО, право в случае необходимости применять экспортные пошлины. Они не запрещены. Мы будем следовать правилам ВТО», - заявил в эксклюзивном интервью «Профилю» заместитель министра экономики Валерий Пятницкий.

По словам Валерия Пятницкого, требование об отмене экспортных пошлин еще до вступления в ВТО, предъявляемое к Украине Евросоюзом, - это не уникальный прецедент. «Во время торговых переговоров к кандидатам в ВТО применяется пакетный принцип – то, что требуют от одного, требуют и от остальных. Вопросы, которые при вступлении обсуждаются с Россией, Казахстаном и Украиной, могут быть очень близкими».

Заместитель министра не считает ситуацию конфликтной или кризисной – таковой, что требует политического решения, либо вмешательства Президента Украины. «ВТО – не место, где развязываются войны, тем более политические. Эта система как раз создавалась для урегулирования этих вопросов. Здесь ищутся максимально компромиссные подходы. Дискуссия должна исчерпать себя в юридических, экономических плоскостях. ЕС – это тоже сложная комбинация интересов многих стран. Поэтому мы в ситуации, которая находится за пределами чисто экономической или политической дискуссии. Здесь не нужно паниковать и стараться завершить все к празднику – к Рождеству».

Вопрос снятия экспортных пошлин является дискуссионным и внутри самого ВТО. Поэтому сейчас Украина подготовила тот вариант документов, который устраивает Киев, и который вписывается в общую систему правил. С ними Украина обратится и к ЕС, к секретариату ВТО, и к другим странам-членам. «Я не думаю, что Евросоюз будет просто пассивным наблюдателем – ведь перспективы развития наших отношений достаточно серьезны», считает Валерий Пятницкий.

Полностью интервью заместителя министра экономики Валерия Пятницкого читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль".

Как сообщал УНИАН, Евросоюз потребовал от Киева отменить все экспортные пошлины накануне итогового заседания рабочей группы по вступлению Украины в ВТО, которая должна была одобрить отчет о готовности страны к вступлению в организацию.

Нормы ВТО не требуют от своих членов отменять экспортные пошлины в обязательном порядке.