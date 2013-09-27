Сестра убитого охранника говорит, что год назад хоронили не Мазурка (видео)

Сестра погибшего во время стрельбы в "Караване" охранника Владимира Бурчака в интервью корреспонденту ТСН заверила, что жену главного подозреваемого Ярослава Мазурка заставили опознать в найденном мертвым в Сырецком парке мужчине своего мужа.

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"То, что мы знаем, что это и так не он - мы это знаем. И жену напугали, может ей поставили ультиматум: хочешь, чтобы он жил, скажи, что это он. Я не думаю, что это он. Она знает, что это не он. На ее месте может поступила и я так же... Ее как жену понять можно. Она пошла на те условия, которые ей предоставили. Ну то, что там не он - мы и так знаем", - отметила родственница погибшего руководителя той смены охраны Лидия Зелинская.

Она добавила, что до сих пор общается с семьей охранника Павла Феденко, которому удалось выжить. "Он же (Феденко, - ред.) его не опознал. То, что МВД там заявило, что он его опознал - он его не опознал. Это они заявили, что это Мазурок, но не Паша. Я с ними общаюсь, и его жена мне сказала, что Паша его не опознал. Он сказал, что это не тот человек", - сказала Зелинская.

26 сентября исполнился ровно год со дня трагедии в "Караване". Тогда в торговом центре столицы расстреляли трех охранников, еще одного тяжело ранили. Главного подозреваемого Мазурка через месяц поисков нашли мертвым. Официально дело закрыли, но в этой истории до сих пор остается много вопросов.