Мазурка подозревают в подготовке теракта - СМИ

Сегодня — год со дня зверского расстрела охраны в столичном гипермаркете «Караван» Ярославом Мазурком. Уголовное производство по этому делу было закрыто прокуратурой столицы по ст. 284 УПК (в связи со смертью подозреваемого).

Однако его по-прежнему подозревают еще в 8 убийствах и 2 покушениях (существуют и расследуются столичной милицией 6 уголовных производств). Еще идут экспертизы, по их окончанию будет принято решение о судьбе этих производств.

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Как сообщил источник Сегодня в МВД, распространенная (возможно, намеренно) правоохранителями версия о краже Мазурком в «Караване» флешки неверна. На самом деле он украл зарядку со специальным аккумулятором (похожим на батарею АА) ценой 235 гривен, кепку-блейзер из раскладки «Все по 6 гривен» и пару носков, кроме того, купил хлеб и молоко. Когда рассчитывался на кассе, видеокамера четко показала — он достал 45 гривен и заплатил за покупки (кроме краденого, разумеется). Если бы ему нужна была просто батарейка АА, он мог ее купить, как и блейзер с носками — на все денег хватило бы, не пришлось бы красть с пистолетом в кармане.

Взрывотехники утверждают: именно такой аккумулятор служит обычно конденсатором для инициации взрывного устройства. Обычная батарейка не годится. У следствия есть версия, что серьезными людьми готовился взрыв, и Мазурку поручили кое-что подготовить. А он засветился, убил людей, сам бежал, скрывался.

В пресс-службе киевского главка версию о теракте официально не подтверждают, а другие подробности не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.