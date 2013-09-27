Тело Мазурка могут выкопать из могилы - СМИ
Несмотря на официальное закрытие дела стрельбы в киевском торговом центре "Караван" окончательного ответа, действительно ли убийцей был Ярослав Мазурок, нет.
Мало того, есть большая вероятность, что тело "караванского стрелка" могут эксгумировать.
Уголовное производство закрыто не по причине доказанности преступления, а по факту найденного в Сырецком парке тела, похожего на главного подозреваемого. Похожего, потому что мать Мазурка во время погребения заявила, что это не он. То же самое сказал и выживший свидетель - охранник Павел Феденков. А потому и не удивительно, что уверенности в том, что настоящий убийца наказан, нет даже у родственников погибших охранников, передает ТСН.
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"Достаточные законные основания были для закрытия этого дела. Если кто-то из родственников считает действия милиции незаконными, они могут обратиться в компетентные органы и подать свои жалобы. К адвокатам в конце концов", - сказала старший инспектор отдела общественных связей киевской милиции Ольга Билык.
Однако родственники уверяют, что ни один адвокат за это дело не взялся. "Потому что они сказали: там замешан такой высокий ранг, никто этого не потянет", - сообщила сестра погибшего начальника смены Лидия Зелинская.
"Мы потому и вынуждены додумывать от себя... Если бы министр или руководитель главного следственного управления, были на 100% уверены, они должны был бы выйти и сказать об этом обществу. Если они об этом не говорят, значит они не уверены", - отметил профессор центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.
Также большие противоречия вызвало сообщение о том, что имя Мазурка фигурирует еще в шести уголовных процессах по подозрению в восьми убийствах.
Источники издания сообщили о дополнительных экспертизах, для проведения которых тело могут даже эксгумировать. Однако официально в милиции эту новость пока не подтверждают.
"Какое в дальнейшем будет принято решение лицом, осуществляющим расследование этих дел, я не могу сказать", - сообщила Билык.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.
Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области 1974 года Я.Мазурок.
7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.
8 ноября милиция сообщила, что по результатам проверки, отпечатки пальцев рук идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».