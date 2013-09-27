Тело Мазурка могут выкопать из могилы - СМИ

Мало того, есть большая вероятность, что тело "караванского стрелка" могут эксгумировать.

Уголовное производство закрыто не по причине доказанности преступления, а по факту найденного в Сырецком парке тела, похожего на главного подозреваемого. Похожего, потому что мать Мазурка во время погребения заявила, что это не он. То же самое сказал и выживший свидетель - охранник Павел Феденков. А потому и не удивительно, что уверенности в том, что настоящий убийца наказан, нет даже у родственников погибших охранников, передает ТСН.

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"Достаточные законные основания были для закрытия этого дела. Если кто-то из родственников считает действия милиции незаконными, они могут обратиться в компетентные органы и подать свои жалобы. К адвокатам в конце концов", - сказала старший инспектор отдела общественных связей киевской милиции Ольга Билык.

Однако родственники уверяют, что ни один адвокат за это дело не взялся. "Потому что они сказали: там замешан такой высокий ранг, никто этого не потянет", - сообщила сестра погибшего начальника смены Лидия Зелинская.

"Мы потому и вынуждены додумывать от себя... Если бы министр или руководитель главного следственного управления, были на 100% уверены, они должны был бы выйти и сказать об этом обществу. Если они об этом не говорят, значит они не уверены", - отметил профессор центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.

Также большие противоречия вызвало сообщение о том, что имя Мазурка фигурирует еще в шести уголовных процессах по подозрению в восьми убийствах.

Источники издания сообщили о дополнительных экспертизах, для проведения которых тело могут даже эксгумировать. Однако официально в милиции эту новость пока не подтверждают.

"Какое в дальнейшем будет принято решение лицом, осуществляющим расследование этих дел, я не могу сказать", - сообщила Билык.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области 1974 года Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября милиция сообщила, что по результатам проверки, отпечатки пальцев рук идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».