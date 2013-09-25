Украина намерена увеличить поставки товаров на китайский рынок

Стороны обсудили актуальные вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Сергей Арбузов отметил существенную активизацию всего комплекса отношений в последние несколько лет. «Благодаря совместным усилиям, сегодня заложен прочный фундамент и созданы необходимые предпосылки для дальнейшего развития направлений украинско-китайского стратегического партнерства», - заявил он.

По словам Первого вице-премьера, Президент и Правительство Украины уделяют особое внимание развитию внешнеэкономических связей с Китаем. «Результаты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами свидетельствуют о стабильности и взаимной выгоде украинско-китайских отношений», - добавил он.

Сергей Арбузов подтвердил заинтересованность Украины в привлечении мощного инвестиционного потенциала и новейших производственных технологий Китая. «Также мы рассчитываем на широкий доступ украинских товаров, услуг и технологий на обширный китайский рынок», - подчеркнул он.

В ходе встречи Сергей Арбузов также отметил положительную динамику развития украинско-китайских гуманитарных отношений: «Все больше украинских студентов хотят учиться в китайских ВУЗах. За последние три года их количество выросло более чем в два раза».

Говоря об активном сотрудничестве в области образования, Первый вице-премьер высоко оценил позитивный опыт проведения Первого заседания профильной Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования в 2012 году и подписание обновленного межведомственного соглашения, которое позволит увеличить количество взаимных стипендий для студентов в четыре раза.

Кроме того, Сергей Арбузов обратил внимание члена Постоянного комитета Политбюро на огромный рост интереса к Китаю, изучению китайского языка и литературы в Украине. В этой связи он с удовлетворением отметил открытие уже пятого Института Конфуция в Украине на базе Киевского национального лингвистического университета», которое торжественно прошло в начале сентября во время визита Лю Юньшаня в Украину. Член постоянного комитета с теплотой и удовлетворением отозвался о результатах своего визита и высказал надежду на продолжение активных политических контактов.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в Китайскую Народную Республику.