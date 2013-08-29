На украинской границе с РФ и Беларусью усиливают контроль из-за чумы свиней

В частности, планируется полностью ограничить движение граждан и грузов за пределами специальных пунктов пропуска. Об этом сегодня шла речь на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров под председательством Министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

«На сегодня вопрос о возможности заноса возбудителя АЧС на территорию Украины встал особенно остро. Так, в России за 7 лет убытки из-за обнаружения АЧС составили 30 млрд рублей. Кроме того, этим летом зафиксированы вспышки в Беларуси. Поэтому мы должны удвоить усилия для защиты территории Украины от этого заболевания. Ведь на сегодня в Украине содержится около 4,4 миллиона голов свиней. И нужно понимать, какими могут быть убытки от заболевания», − подчеркнул Министр.

Николай Присяжнюк также отметил, что необходимо ужесточить контроль на государственной границе. В частности, нужно усилить участие представителей Госветфитослужбы в проверке грузов, ввозимых в Украину.

«Мы уже давно работаем в более интенсивном режиме. Однако необходимо максимально усилить контроль на границе с Россией и Беларусью. В частности, полностью ограничить движение граждан и грузов вне специальных пунктов пропуска. Следовательно, на этих границах нужно ввести постоянно действующий барьер», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр также сообщил, что в ближайшее время вопрос по АЧС рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности и обороны. И поскольку этот вирус угрожает продовольственной безопасности страны, необходимо, чтобы усилия объединили государственные органы власти всех уровней.