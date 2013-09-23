В Тернополе прокуратура проверяет, правда ли милиция сломала руку подростку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, проверка начата сегодня после того, как в местных интернет-изданиях появилась информация о неправомерных действиях работников органов внутренних дел при задержании несовершеннолетнего тернополянина и нанесении ему телесных повреждений.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В данное время следствие продолжается, его проводит следователь прокуратуры города Тернополя.

Ранее сегодня утром местные интернет-СМИ со ссылкой на мать 15-летнего пострадавшего сообщили, что во время задержания милиционеры крайне грубо обращались с несовершеннолетним и при одевании на него наручников сломали юноше руку.

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Мать также утверждает, что затем юношу в участке угрозами заставили подписать документ, что он был нетрезв и нарушал общественный порядок, хотя в действительности на момент задержания он шел по улице с матерью, а когда затем его освидетельствовал нарколог, то не выявил признаков опьянения.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября прокуратура Тернополя начала проверку по поводу другого заявления родителей об избиении милиционерами их несовершеннолетнего сына. Мать пострадавшего в заявлении утверждает, что когда ее 16-летний сын возвращался вечером домой из магазина, к нему подошли правоохранители. После словесной перепалки юношу забрали в горотдел милиции, где, как утверждает пострадавший и родители, его избили.

Тернопольские правоохранители же в ответ заявили, что не били несовершеннолетнего, и что телесные повреждения сыну в действительности нанес отец. Проверка по данному поводу еще продолжается.