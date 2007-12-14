До эпидемии гриппа в Киеве еще далеко

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Киеве на данный период соответствует сезонному уровню, то есть угрозы возникновения эпидемии нет.

Об этом заявила главный врач Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции Ирина КОЗЛОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По ее словам, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на сегодня в 1,7 раза ниже эпидемического порога.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины считает ситуацию с заболеваемостью гриппом и острыми вирусными инфекциями в стране напряженной. В некоторых ее регионах уровень заболеваемости на протяжении последней недели возрос на 3,5%.