Киеврада передала под застройку около 77 га сельскохозяйственных земель

Киевский городской совет передал под застройку около 77 га сельскохозяйственных земель в Святошинском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на сессии Киевского городского совета.

Так, согласно двум разным проектам решений, ОАО «Агрофирма «Теплицы Украины» переданы земельные участки площадью 7,95 га и 64,14 га по ул. Берковецкой, 6, в Святошинском районе под строительство и обслуживание торгово-развлекательных комплексов, офисных центров и объектов жилищно-общественной застройки.

Сегодняшними решениями Киеврада изменила целевое назначение этих земельных участков с сельскохозяйственного на земли фонда жилой и общественной застройки. Соответствующие изменения внесены в генплан развития города на период до 2020 года.

Кроме того, депутаты проголосовали за выделение 9,48 га, также по ул. Берковецкой, 6, для ООО «Научно-производственная фирма «Талер» под застройку объектами развлекательного, офисного назначения и жилищно-общественную застройку. Этим решением также внесены изменения в генплан, поскольку данный земельный участок также выведен из земель сельскохозяйственного назначения и отнесен к землям жилой и общественной застройки. Данные земельные участки переданы в аренду на срок от 3 до 15 лет.

Все проекты сегодняшних решений были внесены в повестку дня сессии с голоса председателем земельной комиссии Алексеем ЕВЛАХОМ.