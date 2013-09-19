АП: Расширение полномочий Счетной палаты гарантирует прозрачность бюджета

Об этом сообщила советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук.

"Это первая реализована в полной мере инициатива по внесению изменений в Конституцию Украины, предусмотрена Порядком дня ассоциации Украина-ЕС", - подчеркнула она.

Она отметила, что такие изменения в Конституцию Украины на практике обеспечивает принцип публичности и прозрачности бюджетного процесса.

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"Этот принцип включает информирование общественности по всем вопросам составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета, а также контроля за его выполнением, и является одним из основных принципов бюджетной системы Украины", - сказала советник Президента.

Ставнийчук добавила, что эти изменения соответствуют общепризнанным международным стандартам в области аудита государственных финансов. Также она напомнила, что за внесение изменений в статью 98 Конституции Украины проголосовали 380 народных депутатов - представители всех фракций Верховной Рады Украины.