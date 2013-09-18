Украинский военный вертолет совершил жесткую посадку в Севастополе - источник

21:06, 18 сентября 2013
Общество
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Вертолет Сухопутных сил Украины Ми-24 совершил сегодня жесткую посадку на аэродроме "Бельбек" в Севастополе.

В Севастополе неудачно сел Ми-24 ВСУ

Об этом УНИАН сообщил источник в органах власти города.

"Вертолет неудачно сел", - сказал он.

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СМИ сообщают о госпитализации одного из трех членов экипажа: штурмана. Вместе с тем, у собеседника нашего агентства такой информации нет.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на аэродром не привлекали.

Севастопольские военные отказываются от официальных комментариев.

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