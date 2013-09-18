На Ивано-Франковщине в авиакатастрофе погибли два человека (фото, видео)

Трагедия произошла около 17.30. На место происшествия выехали руководство прокуратуры области и района.

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что в кабине самолета находился 23 - летний киевлянин и 47-летний житель Коломыи. От полученных травм оба скончались на месте.