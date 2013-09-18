На Ивано-Франковщине в авиакатастрофе погибли два человека (фото, видео)
00:10, 18 сентября 2013Общество
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Во вторник, 17 сентября, в г. Коломыя вблизи аэродрома упал спортивный двухместный самолет марки «Зодиак 601».
В кабине самолета находился 23 - летний киевлянин и 47-летний житель Коломыи. Фото НТК
Трагедия произошла около 17.30. На место происшествия выехали руководство прокуратуры области и района.
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что в кабине самолета находился 23 - летний киевлянин и 47-летний житель Коломыи. От полученных травм оба скончались на месте.
Фото: НТК
По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов, повлекшее смерть).
Во время досудебного расследования будет установлено на основании разрешительных документов осуществлялся полет указанного спортивного самолета и арендуется аэродром, принадлежность спортивного двухместного самолета и его техническое состояние.
Видео и фото: НТК
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