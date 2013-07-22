Украина вошла в десятку стран с возможным дефолтом

Согласно ежеквартальному отчету агенства, Capital IQ, Украина во II квартале заняла 7-е место среди 70 стран по вероятности дефолта в ближайшие пять лет, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Общая возможность дефолта (CPD) страны оценили в 44,25% (в I квартале - 34,8%).

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Прогноз дефолта основывается на показателе кредитно-дефолтных свопов (CDS) страны — страховка покупателей суверенных еврооблигаций от дефолта, риск девальвации национальной валюты и возможность реструктуризации долга.

Как сообщается, Украина давно считается инвесторами рисковым заемщиком: последние пять лет входит страна стабильно входит в топ-10 стран с самым высоким прогнозом дефолта (в разные периоды вероятность дефолта оценивали в 28,6-65,7%).

Вместе с Украиной в списке стабильно фигурируют Венесуэла, Пакистан и Аргентина (возглавляет список уже три квартала подряд (81,62%), Кипр.

В то же время S&P считает риски наших соседей минимальными: Россия заняла 30-е место (13,13%), а Польша — 47-е (7,3%).

Многие эксперты критикуют методику S&P.

"У всех самых рисковых стран за последние 20 лет были дефолты. А у Украины был лишь частичный дефолт в 1998 году, но все внешние обязательства были выполнены. Во всех самых рисковых странах имели место беспорядки, революции, смещение власти. При этих факторах дефолт очень вероятен. В 2008-2009 годах агентство S&P включило Украину в список дефолтных стран, в результате цена наших еврооблигаций упала на 60%. Потом она опять выросла, но сложилось впечатление, что это было сделано специально",— говорит главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.