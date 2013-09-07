В Сумах виновника резонансного ДТП посадили на 8 лет

Как передает корреспондент УНИАН, приговор подсудимому Александру Блиннику огласили 6 сентября.

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Обвиняемый находился под арестом всего 2,5 месяца, а расследование уголовного дела было проведено в кратчайшие сроки, учитывая сотрудничество Блинника со следствием и его раскаяние.

В ходе четырех судебных заседаний выяснилось, что подсудимый имеет на иждивении больную мать и беременную жену, а также оплатил расходы на похороны погибших в ДТП пенсионеров. Теперь, по решению суда, Блинник должен компенсировать расходы на лечение и оплатить моральный ущерб тяжелораненой в том ДТП женщине, которая до сих пор прикована к постели.

Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером 21 июня в центре города на улице Харьковской неуправляемая иномарка на скорости не менее 120 километров в час снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего супруги-пенсионеры, стоявшие на остановке, погибли мгновенно, а еще трое человек получили травмы. На месте аварии сразу собралось несколько сотен человек, среди которых звучали призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили сотрудники милиции. После ДТП правоохранители продемонстрировали журналистам водительское удостоверение лица, задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль. Выяснилось, что Блинник был 5 раз осужден за различные преступления, последний раз отбывал 12-летний срок заключения, а после выхода на свободу в начале 2013 г. в отношении его дважды составлялись админпротоколы, в т.ч. – за езду в нетрезвом виде.