В Сумах собирают митинг из-за ужасного наезд Audi на остановку (видео)
12:55, 22 июня 2013Общество
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После страшного ДТП в Сумах, когда вчера вечером водитель Audi въехал в остановку общественного транспорта, жители города призывают всех неравнодушных собраться на митинг.
Организаторы акции запланировали ее под стенами Сумской облгосадминистрации. Призыв приходить на акцию начали распространять в соцсетях уже вчера вечером.
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Участники митинга требуют от руководителей Госавтоинспекции и милиции области предоставить информацию о ходе следствия и водителя, сбившего насмерть людей на остановке на ул. Харьковской, пишет ТСН.
Как сообщалось, милиция задержала и сообщила личность одного из мужчин, который находился в машине. Сам автомобиль Audi был выставлен на продажу за считанные часы до жуткого ДТП.
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