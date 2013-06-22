В Сумах собирают митинг из-за ужасного наезд Audi на остановку (видео)

Организаторы акции запланировали ее под стенами Сумской облгосадминистрации. Призыв приходить на акцию начали распространять в соцсетях уже вчера вечером.

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Участники митинга требуют от руководителей Госавтоинспекции и милиции области предоставить информацию о ходе следствия и водителя, сбившего насмерть людей на остановке на ул. Харьковской, пишет ТСН.

Как сообщалось, милиция задержала и сообщила личность одного из мужчин, который находился в машине. Сам автомобиль Audi был выставлен на продажу за считанные часы до жуткого ДТП.