Цены на кофе - самые высокие, и ниже не станут

Мировые цены на кофе в ноябре остались самыми высокими почти за девять лет, несмотря на то, что по сравнению с октябрем они немного понизились. Напомним, что в октябре с.г. средняя за месяц цена кофе на мировом рынке, выраженная индексом ICO Composite, составила 115,71 центов/фунт - самый высокий показатель с апреля 1998 г. В ноябре показатель немного снизился и составил 114,43 цента/фунт. Выше отметки 100 центов/фунт индекс ICO Composite стабильно сохраняется с мая с.г., а в ноябре индекс понизился в первый раз за четыре месяца, отмечает РосБизнесКонсалтинг.

Причиной высоких мировых цен на кофе эксперты Министерства сельского хозяйства США считают его возросшее потребление в текущем сезоне и ожидаемое в следующем сезоне рекордное сокращение переходящих складских запасов кофе в производящих странах.

Так, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, потребление кофе в сезоне 2006-2007 гг. увеличилось на 9% и предварительно оценивается в 131,1 млн мешков, а в сезоне 2007-2008 гг. складские запасы кофе в производящих странах составят 18,3 млн мешков - самый низкий показатель с сезона 1960-1961 гг.

Производство кофе в мире в сезоне 2007-2008 гг., в соответствии с прогнозом министерства, сократится на 8,5% и составит 122,9 млн мешков - самый низкий показатель за три сезона, что будет вызвано падением его производства в Бразилии. Как ожидается, в Бразилии производство кофе упадет на 19,5% и составит 37,6 млн мешков - самый низкий показатель за три сезона.