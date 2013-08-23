В Украине начался мониторинг тарифов ЖКХ

Выполнение этого поручения возложено на Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегионстрой, НКРЭ и Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, сообщили УНИАН по итогам совместного совещания, на котором обсуждались вопросы организации работы по решению данной проблемы.

«Перед нами стоит важная задача: мы вместе с местными органами власти должны проанализировать тарифы на коммунальные услуги и их составляющие, определить обоснованные уровни тарифов с учетом региональных особенностей и о результатах проинформировать Кабинет Министров», - сказал Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

По теме: Азаров обещает, что тарифы на ЖКУ не будут повышаться до 2015 года

На совещании было отмечено, что мониторинг тарифов уже ведется. Есть даже первые результаты: в 20 населенных пунктах Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей, направлены предложения по пересмотру и отмене необоснованно повышенных тарифов. Но, учитывая количество предприятий, занимающихся предоставлением услуг в сфере ЖКХ, предполагается масштабная работа, ведь в Украине только лицензированных предприятий, предоставляющих услуги по теплоснабжению, почти 800.

По итогам совещания, решено затребовать информацию от местных органов самоуправления относительно принятых решений о повышении тарифов, обоснования таких изменений и объяснения относительно региональных особенностей формирования тарифов. В течение месяца было обещано сделать тщательный анализ и в виде обобщенных аналитических материалов представить Правительству.