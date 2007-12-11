В Алчевске 75 многоэтажек вторые сутки остаются без тепла

В Алчевске Луганской области из-за прорыва теплосети 75 многоэтажек вторые сутки остаются без отопления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Анатолий ПОГРИБНЯК.

По его словам, авария произошла утром 10 декабря на магистральной теплотрассе центральной котельной “Восточная”.

Как сказал А.ПОГРИБНЯК, после того, как коммунальщики вскрыли магистраль, стало понятно, что локального ремонта недостаточно, необходимая замена большого участка теплотрассы - в пределах 20-40 метров.

Сейчас температура воздуха в Алчевске составляет 2 градуса мороза.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2006 года в результате порыва теплосети 120-тысячный Алчевск остался практически без тепла. Около месяца длились работы по ремонту внутренних теплосетей домов и подключения их к сети теплоснабжения.