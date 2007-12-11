Ахметов и Пинчук поддерживают идею Ющенко

Бизнесмены Ринат АХМЕТОВ и Виктор ПИНЧУК намерены принять непосредственное участие в инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно благотворительной помощи многодетным семьям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом они заявили на встрече-ланче главы государства с представителями органов власти и крупного бизнеса «Согрей любовью ребенка».

«Проблема огромная, проблема системная. Для того чтобы ее решить, нам всем необходимо объединиться: бизнесу, власти и обществу», - сказал Р.АХМЕТОВ. Он сообщил, что благотворительный фонд «Развитие Украины» решил пожертвовать на эти цели 15 млн. грн.

Со своей стороны В.ПИНЧУК также поддержал инициативу главы государства, которая, по его словам, «никоим образом не связана с политикой, никоим образом не связана с бизнесом, она идет от реальных потребностей общества». «Когда в обществе начинают серьезно говорить о благотворительности, это – признак здоровья общества», - отметил он.

По словам В.ПИНЧУКА, многодетные семьи являются «одними из самых главных инвесторов в Украину... и для них тоже нужно создать правильный инвестиционный климат».

В.ПИНЧУК также сообщил, что примет участие в инициированной Президентом В.ЮЩЕНКО программе благотворительности в поддержку многодетных семей, уделив внимание проблемам таких семей, в частности жилищным, в Днепропетровской области и в одной из западных областей Украины.

«Мы - бизнесмены, и в чем-то должны давать пример политикам. Мы также должны думать об объединении Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины призвал сегодня украинский бизнес к участию в благотворительности в поддержку многодетных семей.

«Я убежден, что это - долг – продемонстрировать и свою нравственность, и свою духовность. Когда я говорю об этой инициативе, я говорю, прежде всего, о вашей личной частной позиции, вашей личной заангажированности», – сказал глава государства.