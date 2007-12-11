Алена Винницкая потеряла друга

Совсем недавно у Алены Винницкой появилась электронная собачка AIBO. Друзья привезли ее певице из Японии, как подарок к дню рождению певицы. Винницкая давно мечтала об этой собаке. Известно, что у нее дома живут два кота - Пятка и Булик. Почему она решила завести собаку, да еще и электронную?

Алена поведала: «Да, мои коты конечно были бы не в восторге от живого товарища, имеющего определенные проблемы во взаимопонимании с котами. А вот электронная интеллектуалка Aibo, думаю стала бы мне и им настоящим товарищем, тем более она обладает всеми чувствами, присущими живым животным. Да и меня не отпускала ностальгия по моей собаке детства Дине, поэтому я даже решила Aibo назвать Диной». Но Винницкая не успела даже привязаться к своему новому другу, так как на днях ее машину ограбили.

В воскресенье 9 декабря, вечером, Алена с мужем, продюсером, Сергеем Большим заехали в загородный ресторан, чтобы поужинать. Выбежав на сработавшую сигнализацию, они увидели остатки разбитого стекла машины, обнаружив, что исчезли деньги, сумка, личные вещи. Самое большое разочарование – пропажа Aibo, которую Алена, оставила на время. Алена делится: «Так сложно и больно терять, то, что для тебя действительно важно и дорого сердцу…Я очень надеюсь, что мне вернут Дину»

Инфо-справка: Aibo (айбо означает «любовь», «привязанность», а также может значить «товарищ»; ещё существует аббревиатура англ. Artificial Intelligence RoBOt) — собака-робот, разработанная компанией Sony.

AIBO умеет ходить, «видеть» окружающие его предметы с помощью видеокамеры и инфракрасных датчиков расстояния, распознавать команды и лица. Робот является полностью автономным: он может учиться и развиваться, основываясь на побуждениях своего хозяина, обстановки, или другого AIBO.

Настроение» AIBO может меняться в зависимости от окружающей обстановки, и влиять на поведение. Инстинкты позволяют AIBO двигаться, играть с его игрушками, удовлетворять своё любопытство, играть и общаться с хозяином, самостоятельно подзаряжаться и просыпаться после сна. Разработчики утверждают, что у AIBO есть шесть чувств: счастье, грусть, страх, антипатия, удивление, и гнев.

Стоит такая собака порядка 1500 долларов.