На выходные в Киеве до 9° мороза

Завтра в северной части Украины местами ожидается небольшой снег. На остальной территории мокрый снег, на юге с дождем, в восточных областях, Крыму и Приазовье, а ночью в Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных, южных и центральных областях местами гололед, налипание мокрого снега, в Донецкой области сохранятся сильные отложения гололеда и изморози. На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Закарпатье и крайнем юге на протяжении суток 0-5° тепла.

13-14 декабря - облачно с прояснениями. Небольшой, в западных областях умеренный снег; в Крыму, Приазовье и восточных областях осадки (днем 13 декабря небольшие) в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья до 9°, днем 0-5° мороза (в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза); в Крыму, Приазовье, а 13 декабря и в восточных областях ночью и днем около 0° (в Крыму днем 1-6° тепла).

15-16 декабря - временами небольшой снег и мокрый снег, в Крыму и Закарпатье местами с дождем; в восточных, а 15 декабря и в южных, центральных областях, Карпатах и Прикарпатье умеренные осадки. Температура ночью 3-9° мороза, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах до 10-13° мороза, днем 1-7° мороза (в Карпатах до 10° мороза); в Крыму, а 15 декабря и в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 1-3° мороза.

13-14 декабря - облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

15-16 декабря - небольшой снег. Температура ночью 3-9° мороза, днем 1-6° мороза.