Титушко за избиение журналистов должен получить три года условно - мировое соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные, которые содержатся в тексте мирового соглашения, сегодня огласила следственный судья Лариса Радуцкая.

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Также Титушко должен выплатить потерпевшим материальный ущерб – Ольге Сницарчук 707 грн, Владу Соделю 1613 грн в течение трех месяцев.

В то же время Титушко добровольно обязывается выплатить журналистам возмещение морального вреда - по 11 тыс. грн каждому.

Кроме того, согласно мировому договору, еще двое подсудимых по этому делу Михаил Пшук и Сергей Приходько должны получить 2 года ограничение свободы с отсрочкой отбывания наказания на полтора года. Также они должны выплатить потерпевшим солидарно по 4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве по улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинения еще трем лицам: Приходько, Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что трое подсудимых по делу об избиении журналистов - Титушко, Приходько и Пшук - подписали с потерпевшими журналистами Сницарчук и Соделем мировое соглашение.

Еще один подсудимый Андрей Ярошенко мирового соглашения не подписал.