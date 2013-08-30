Прокуратура предъявила обвинение двум милиционерам, допустившим побег Мельника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В частности, как говорится в сообщении, прокуратура уведомила о подозрении двух должностных лиц органов внутренних дел в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям.

Так, досудебным следствием установлено, что «подозреваемые ненадлежащим образом осуществляли контроль за поведением Мельника, которому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», отмечается в сообщении.

Также подозреваемые не отреагировали на тревожные сигналы электронного средства контроля – браслета, который применили к Мельнику в связи с избранием этой меры пресечения, прибавили в прокуратуре.

«В результате подозреваемый в совершении тяжкого преступления экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы избавился от электронного браслета и самовольно покинул место жительства», - отметили в прокуратуре.

Подозреваемым милиционерам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, прибавили в пресс-службе.

Расследование по делу продолжается. В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в прокуратуре Киевской области.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник убежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.