В МВД не уверены, что смогут доставить Мельника в Украину
Экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник находится в одном из европейских государств, с которым Украина не имеет договора об экстрадиции лиц, находящихся в розыске.
Об этом пишет «Коммерсант - Украина» со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и Главном следственном управлении МВД.
В случае поимки ректора это обстоятельство, по мнению юристов, может затянуть процесс его передачи на родину.
"Нет уверенности, что даже если его задержат, он будет экстрадирован в Украину. Может получиться очередной Лазаренко", - добавил источник в ГСУ.
Как сообщалось, 27 августа глава МВД Виталий Захарченко заявил, что милиции удалось установить страну, в которой скрывается Мельник. Ранее сообщалось, что ректор может находиться в Австрии. Между тем, по данным Министерства юстиции, Украина не имеет договоров об экстрадиции с большинством государств Евросоюза.
Мельник был задержан 27 июля при получении взятки и в качестве меры пресечения помещен под домашний арест. Однако в ночь на 9 августа он снял электронный браслет, отслеживающий его перемещение, и скрылся.
Мельник был объявлен в международный розыск.