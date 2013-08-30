В МВД не уверены, что смогут доставить Мельника в Украину

Об этом пишет «Коммерсант - Украина» со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и Главном следственном управлении МВД.

В случае поимки ректора это обстоятельство, по мнению юристов, может затянуть процесс его передачи на родину.

"Нет уверенности, что даже если его задержат, он будет экстрадирован в Украину. Может получиться очередной Лазаренко", - добавил источник в ГСУ.

Как сообщалось, 27 августа глава МВД Виталий Захарченко заявил, что милиции удалось установить страну, в которой скрывается Мельник. Ранее сообщалось, что ректор может находиться в Австрии. Между тем, по данным Министерства юстиции, Украина не имеет договоров об экстрадиции с большинством государств Евросоюза.

Мельник был задержан 27 июля при получении взятки и в качестве меры пресечения помещен под домашний арест. Однако в ночь на 9 августа он снял электронный браслет, отслеживающий его перемещение, и скрылся.

Мельник был объявлен в международный розыск.