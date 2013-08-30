Эксперты рассказали, когда Кабмин выплатит кредит МВФ

14:59, 30 августа 2013
Общество
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Привлеченные средства  помогут  правительству  частично  компенсировать  выплаты  по  кредиту  МВФ  и поддержать  уровень  золотовалютных  резервов.

Так эксперты Райффайзен банка Аваль прокомментировали намерения властей привлечь заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

Аналитики отмечают, что процентная  ставка заимствований установлена на уровне  6,5%, однако предусмотрена  разовая  комиссия  в  размере  3,02% в  целом  подразумевает  доходность немного выше 8%. По их словам, это примерно соответствует текущему уровню  доходности  еврооблигаций  с  погашением  в  2015  году.

«Привлеченные средства  помогут  частично  компенсировать  выплаты  по  кредиту  МВФ  и поддержат  уровень  золотовалютных  резервов», - утверждают в банке.

По мнению экспертов,  ввиду  того,  что ситуация  на  внешних  рынках  далеко  не  самая  благоприятная  для  новых  рыночных  заимствований,  можно  предположить,  что  размещение  будет скорее частным.

Напомним, что согласно  постановлению правительства №592 от 21 августа, Кабинет министров Украины решил осуществить государственное внешнее заимствование в 2013 году на суму до $750 млн.

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