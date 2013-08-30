Эксперты рассказали, когда Кабмин выплатит кредит МВФ

Так эксперты Райффайзен банка Аваль прокомментировали намерения властей привлечь заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

Аналитики отмечают, что процентная ставка заимствований установлена на уровне 6,5%, однако предусмотрена разовая комиссия в размере 3,02% в целом подразумевает доходность немного выше 8%. По их словам, это примерно соответствует текущему уровню доходности еврооблигаций с погашением в 2015 году.

«Привлеченные средства помогут частично компенсировать выплаты по кредиту МВФ и поддержат уровень золотовалютных резервов», - утверждают в банке.

По мнению экспертов, ввиду того, что ситуация на внешних рынках далеко не самая благоприятная для новых рыночных заимствований, можно предположить, что размещение будет скорее частным.

Напомним, что согласно постановлению правительства №592 от 21 августа, Кабинет министров Украины решил осуществить государственное внешнее заимствование в 2013 году на суму до $750 млн.