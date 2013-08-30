Власти призвали одесситов к борьбе с догхантерами

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, по словам первого заместителя мэра Николая Ильченко, «к сожалению, в Одессе имеют место факты отравления бездомных собак. В нашем городе это недопустимо».

Он сообщил, что Департаменту экологии поручено четко взаимодействовать с правоохранительными органами в вопросе выявления таких фактов с привлечением виновных к уголовной ответственности.

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Ильченко отметил, что в Одессе действует Программа охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных на 2007-2015 годы, бродячие животные стерилизуются, а мэрия активно сотрудничает и с приютом для бездомных животных, и со многими общественными организациями, которым не безразличны вопросы защиты животных.

«За пять последних лет численность бродячих собак естественным, я подчеркиваю, естественным образом сократилась почти на треть. Это – очень хороший результат. И в «помощи» в виде травли бездомных животных город не нуждается и нуждаться не будет», - заявил Ильченко.

В горсовете уточнили, что отловленные собаки доставляются в благотворительное учреждение «Приют для защиты и помощи бездомным животным», который расположен на 6-м километре Овидиопольской дороги, где их стерилизуют и прививают от бешенства. Затем, согласно Программе охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных в Одессе на 2007-2015 гг., животные возвращаются на прежнее место обитания. Не подлежат возвращению в прежнюю среду обитания только агрессивные, неизлечимо больные животные, а также в случаях укусов людей при условии наличия у пострадавших соответствующей медицинской справки.

С января 2013 года в Одессе отловлено 1,95 тыс. собак, в прежнюю среду обитания выпущены 1,272 тыс. собак, часть обрела хозяев или живет в приюте.

«С момента создания службы отлова бездомных животных КП «Центр экологических проблем и инициатив» выловлено почти 20 тыс. собак. По словам экологов, прослеживается четкая динамика сокращения количества обращений одесситов с жалобами на количество бродячих животных. Департамент экологии также призывает одесситов не оставаться неравнодушными и при обнаружении случаев отравления животных сообщать об этом в милицию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, общественность Одессы обеспокоена отсутствием реакции милиции на факты массового истребления бездомных животных. По данным Одесского союза защиты животных, только 5 апреля догхантеры отравили множество животных в различных районах города.